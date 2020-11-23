Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi

TUNCELİ'de kaçak olarak avlananların kurduğu 18 tuzak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

TUNCELİ'de kaçak olarak avlananların kurduğu 18 tuzak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişiye işlem yapıldı. Çemişgezek ilçesinde kaçak avlanıldığı ihbarını alan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, bölgede ördek, kaz ve keklik avlamak için kurulan 18 tuzak imha edildi. Yasak avlandığı tespit edilen 3 kişiye cezai işlem uygulandı.



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