Köylülerden katı atık depolama tesisine tepki - Son Dakika

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Tunceli'de bir grup vatandaş, belediye tarafından Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisine doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı'nda toplanan Sütlüce köyü sakinleri, ellerinde pankart ve dövizler taşıyarak belediye binası önüne yürüdü.

Köylüler adına basın açıklamasını okuyan Yılmaz Çelik, amaçlarının bölgede kesilmek istenen 55 bin ağacı, köylerini, dereleri, endemik bitkileri ve yaban hayatını korumak olduğunu söyledi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, 31 Mart 2019'da seçim vaatlerinde şehri meclislerle yöneteceğini söylediğini anımsatan Çelik, "Sözünüzü tutun. Çöp projesini Sütlüce halk meclisine getirin. Yine demiştiniz ki doğa tahribatı suçtur. Peki, 55 bin ağaçtan ne istiyorsunuz, ağaçları keserek suç mu işlemek istiyorsunuz? Sütlüce halkı hem sizin suça sürüklenmenizi istemiyor hem de ormanını bu suçtan korumak istiyor. Geç olmadan halka kulak verin." dedi.

Çelik, projeden vazgeçilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Sayın Maçoğlu, 55 bin ağacı kesmenizi, yaşam alanlarımıza müdahale etmenizi, yaban hayatını yok etmeni, kutsal diyarlarımızı çöp yığını altında bırakmanı ve yüzyıllardır nesilden nesle yaşadığımız köylerimizden bizi göç ettirmeni istemiyoruz. Bunlardan birini yapmaya kalkarsan söz-yetki-karar hakkımızı kullanarak istifanı istiyoruz." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.