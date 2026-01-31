Tunceli'ye 10 Milyon TL'lik Proje Desteği - Son Dakika
Tunceli'ye 10 Milyon TL'lik Proje Desteği

Tunceli\'ye 10 Milyon TL\'lik Proje Desteği
31.01.2026 11:44
SOGEP kapsamında Tunceli'de dijitalleşme ve engelli hizmetleri için iki projeye destek sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SOGEP kapsamında Tunceli'de toplam bütçesi 10 milyon TL olan iki proje desteklenmeye hak kazandı. Kültürel mirasın dijitalleşmesi ve engelli bireylere yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini amaçlayan projelerde sözleşme imzalama süreci başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından bakanlığa sunulan ve toplam bütçesi 10 milyon TL olan projelerin değerlendirme süreci tamamlandı. Bakanlık oluru ile desteklenmesi uygun görülen projeler için kaynak aktarım süreci başlatılırken, söz konusu protokoller Tunceli Valiliği'nde düzenlenen programla imzalandı.

2025 yılı SOGEP kapsamında Tunceli'de destek almaya hak kazanan projelerden ilki, "Tunceli'nin Kültürel Mirası Dijitalleşiyor, Turizm Kazandırıyor" projesi oldu. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje ile kentin kültürel mirasının dijital ortama aktarılması, turizm ve yerel ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında yerel motifler, simgeler ve doğal unsurlar profesyonel tasarım süreçlerinden geçirilerek vektörel ve üç boyutlu modellere dönüştürülecek. Elde edilen tasarımlar CNC, lazer, folyo kesici ve UV baskı makineleri kullanılarak üretime aktarılacak. Böylece geleneksel el sanatları modern üretim teknikleriyle buluşturulurken, kadın kooperatifleri ve gençlerin istihdamına katkı sağlanarak turizm odaklı ekonomik canlılık oluşturulması amaçlanıyor. Projenin toplam bütçesi 4 milyon TL olurken, 2 milyon TL destek sağlanacak.

Desteklenecek bir diğer proje ise "Tunceli Engelsiz Nefes Evi" oldu. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje ile engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait erişilebilir, tek katlı bir binanın tadilatı yapılarak gündüzlü bakım, eğitim ve sosyalleşme merkezi kurulacak. Merkezde 50 engelli bireye yönelik sosyal, kültürel, sportif ve beceri eğitimleri sunulurken, ailelerine rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri de verilecek. Toplam bütçesi 6 milyon TL olan projeye 4 milyon 400 bin TL destek sağlanacak.

Öte yandan Fırat Kalkınma Ajansının 2025 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında da iki proje destek almaya hak kazandı. Bu projeler arasında yer alan "Yapay Zeka Destekli Dijital Medya Okulu" projesi, Tunceli Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilecek. Altı gün sürecek program kapsamında sosyal medya stratejileri, hızlı tasarım uygulamaları, kurgu teknikleri, podcast üretimi, teknopolitika perspektifi ve yapay zeka uygulamaları başlıklarında hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitimler düzenlenecek. Alanında uzman yedi farklı eğitmenin yer alacağı programla, katılımcıların dijital içerik üretiminde yenilikçi, hızlı ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Tunceli, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'ye 10 Milyon TL'lik Proje Desteği - Son Dakika

Tunceli'ye 10 Milyon TL'lik Proje Desteği
