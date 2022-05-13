Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Mısır Başbakanı Medbuli "bölgesel meseleleri" görüştü - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tunus'a gelen Mısır Başbakanı Medbuli, Cumhurbaşkanı Said tarafından kabul edildi.

İki ülke arasındaki ilişkileri "özel ve kardeşlik ilişkisi" olarak nitelendiren Said, "Mısır ve Tunus'un tarihi ve kültürel bağları olan derin ilişkilere sahip olduğunu" ifade etti.

Said, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile ulusal bir ülke inşa etmek için ortak ilke ve vizyona sahip olduklarını, iki ülkenin halklarına yönelik daha iyi bir gelecek için mesafelerin azaltılması konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Uluslararası ve bölgesel meselelerde Mısır ile koordinasyonun önemini vurgulayan Said, "krizlerin aşılması, karşılıklı ticaret ve yatırıma teşvik için uygun ortamın sağlanmasına yönelik ikili çalışmaların artırılması" gerektiğini belirtti.

Açıklamalarında Libya meselesine de değinen Said, Libya'nın istikrarının, bölgenin istikrarının bir parçası olduğunu ve ülkede siyasi çözümün Libyalı taraflar arasında yapılması gerektiğini ifade etti.

Mısır Başbakanı Medbuli de Tunus'a, Hedasi Barajı meselesinde izlediği politika sebebiyle teşekkür ederek, ülkesinin, aldığı kararlarda Tunus'un yanında olduğunu söyledi.

Medbuli, iki günlük resmi ziyareti kapsamında beraberindeki heyetle birlikte dün Tunus'a gelmişti.