Tunus'ta 3 yargı kuruluşu, hakimlerin genel grevinden geçici olarak çekildi - Son Dakika
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Tunus'ta 3 yargı kuruluşu, hakimlerin genel grevinden geçici olarak çekildi

03.07.2022 21:12
Tunus'ta 3 yargı kuruluşu, hakimlerin genel grevinden geçici olarak çekildi

Tunus'ta 3 yargı kuruluşu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden aldığı kararnamesine karşı başlatılan grevden geçici olarak çekildiğini açıkladı.

Tunus'ta 3 yargı kuruluşu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden aldığı kararnamesine karşı başlatılan grevden geçici olarak çekildiğini açıkladı.

Tunuslu hakimlerin 6 Haziran'dan bu yana devam ettiği genel greve katılan yargı kuruluşlarından üçü geçici olarak grevi sürdürme kararını askıya aldı.

Tunuslu Hakimler Sendikası, İdari Hakimler Birliği ve Sayıştay Hakimler Birliği'nin aldığı kararı, İdari Hakimler Birliği Başkanı Rifka Mübaraki Facebook sayfasından duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kuruluşların yargı kurumlarındaki genel grevden geçici olarak çekildiği ancak Cumhurbaşkanının kararnamesinde bir değişiklik olmaması ya da yargıya yönelik ihlallerin devam etmesi durumunda yeniden greve katılma kararı alabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yargı organının yaşadığı krizin çözülmesi için müzakere kapısının açılması ve görevden alınan hakimlerin dosyalarının derhal Geçici Yüksek Yargı Kuruluna sevk edilmesi çağrısı yapıldı.

Tunuslu hakimler 6 Haziran'dan bu yana genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

Ülke genelindeki hakimlerin 6 Haziran'da başlattıkları grevin önemli terör davalarını kapsamadığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Tunus, Yargı, Güncel, Son Dakika

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