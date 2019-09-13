Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarının sloganları

Tunus'ta 15 Eylül'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi şehrin işlek caddelerine cumhurbaşkanı adaylarının fotoğrafları ile sloganlarının yazılı olduğu billboardlar asıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak olan; Tunus'un Kalbi Partisi'nin adayı Nebil el-Karvi "Nebil el-Karvi, Tunus'un Kalbi", Yaşasın Tunus Partisi'nin adayı ve Başbakan Yusuf Şahid "Daha güçlü Tunus", bağımsız aday Said el-Ayidi "Cesaret edelim", Nahda Hareketi Partisi'nin adayı Abdulfettah Moro "Daha iyi bir Tunus için, Güçlü olanı seç", bağımsız aday ve eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi "İcraatte fayda var" sloganları ile billboardlarda yer alıyor.

Halk Cephesi Partisi adayı Munci Rahavi "Evet..Değiştiriyoruz", Tunus Alternatif Partisi'nin adayı ve eski Başbakan Mehdi Cuma "Tunus'un geleceği Mehdi Cuma'da", Tunus İrade Hareketi Partisi'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki "Gelecek bizi birleştiriyor", Emel Partisi adayı ve eski Turizm Bakanı Selma el-Lumi Rekik " Umut ediyoruz", Tunus Projesi Hareketi adayı Muhsin Merzuk "Kuralım ve yüceltelim", Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa "Sorumlu demokrasi, Hürriyet güvencesi" sloganları ile billboardlarda yer alıyor.