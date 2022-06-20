Tunus'ta görevden alınan hakimler açlık grevine hazırlanıyor - Son Dakika
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Tunus'ta görevden alınan hakimler açlık grevine hazırlanıyor

20.06.2022 19:22
Tunus'ta görevden alınan hakimler açlık grevine hazırlanıyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yargı kararnamesi ile görevden alınan onlarca hakim işe dönmek için açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yargı kararnamesi ile görevden alınan onlarca hakim işe dönmek için açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

Görevden alınan Tunus Genç Hakimler Derneği Başkanı Murad Mesudi, AA muhabirine görevden alınan hakimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Said'in 1 Haziran tarihli yargı kararnamesi ile 57 hakimin görevden alındığını hatırlatan Mesudi, "Görevden alınan hakimlere görevden alındıkları için kıdem tazminatı ödenmek isteniyor. Biz tazminat istemiyoruz görevimize tekrar dönmek istiyoruz." dedi.

6 Haziran'dan bu yana Tunuslu hakimlerin genel grev düzenleyerek ülke genelinde davalara katılmadığını belirten Mesudi, genel greve katılım oranının yüzde 99 civarında gerçekleştiğini kaydetti.

Genel grev ile haklarını alamadıkları taktirde, çarşamba gününden itibaren açlık grevine başlayacaklarını belirten Mesudi, "Yasalara bağlı olduğumuz ve muhaliflere karşı talep edilen takibatları yapmadığımız için hakkımızda herhangi bir disiplin cezası olmadan görevden alındık. Tekrar işe dönmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunuslu hakimler 6 Haziran'dan bu yana genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

6 Haziran'da başlatılan genel grevin önemli terör davalarını kapsamadığı bildirilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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