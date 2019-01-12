Tunus'ta Kar Yağışı (2)
1 saat önce
Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde yer alan Ain Draham kentinde kar yağışı etkili oldu.
Tunus
'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde yer alan Ain Draham kentinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar yağışı sebebiyle buzlanan yollarda yürümekte zorlandı. Kentteki karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:44 Kaynak: AA
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