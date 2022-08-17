Tunus'ta "ordunun itibarını zedelemekle" suçlanan gazeteciye 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Tunus'ta "ordunun itibarını zedelemekle" suçlanan gazeteciye 3 ay hapis cezası

17.08.2022 01:16
Tunus'ta "ordunun itibarını zedelemekle" suçlanan gazeteciye 3 ay hapis cezası

Tunus'ta orduya ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Salih Atiyye'nin 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Tunus'ta orduya ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Salih Atiyye'nin 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Tunuslu gazetecinin avukatı Semir Dilu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başkent Tunus'taki Askeri Mahkemenin, bir televizyon kanalındaki açıklamaları sebebiyle gazeteci Atiyye hakkında 3 ay hapis cezası kararı çıkardığını belirtti.

Atiyye'nin "Tunus ordusunun itibarını zedelemekle" suçlandığını ifade eden Dilu, Atiyye'yi savunmak için Askeri Mahkemenin oturumuna 12 avukatın katıldığını söyledi.

Konuyla ilgili Tunus resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Tunuslu gazeteci Atiyye, 11 Haziran'da Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in orduya, 16 Haziran'da kamu kurumlarında yapılması planlanan grev nedeniyle Tunus Genel İşçi Sendikasının (TGİS) ofislerini kapatma yetkisi verdiğini ancak ordunun buna karşı çıktığını ve bu durumdan da TGİS yetkililerini haberdar ettiğini" öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tunus'ta "ordunun itibarını zedelemekle" suçlanan gazeteciye 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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