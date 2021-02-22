Turgutlu'da parklar bahara hazırlanıyor - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki farklı noktalarda çalışmalarına devam ediyor. Üç mahallede daha tamirat çalışmaları tamamlanırken Turgutlu'daki pek çok parkta da bahara hazırlık çalışmaları başladı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki pek çok parkta eş zamanlı boyama çalışması başlattı. Kemal Sunal Parkı, Barış Manço Parkı, Subaşı Mahallesi Şen Sokaktaki çocuk oyun grubu boyama çalışmalarını yürüten ekipler, Turgutluspor Kafe'nin bahçesine çim ekimi ve Turgutlu Sosyal Güvenlik Merkezi'nin dış cephe boyama çalışmalarını da sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Atatürk Mahallesi Nadi Sokak, Mustafa Kemal Mahallesi Arife Sokak, Yıldırım Mahallesi Turan Sokakta altyapı çalışmaları sırasında kazılan alanların parke ve bordür tamiratlarına gün boyu devam etti.

Turgutlu'nun ihtiyaçları hayata geçiriliyor

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz üç mahallemizde daha tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Parklarımızın kentimize yakışır bir görünüme kavuşması içinde gerekli tüm çalışmaları sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Turgutlumuzun ihtiyacı olan tüm çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA