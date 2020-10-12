Türk Eğitim-Sen yüz yüze eğitimde öğretmenlere düzenli Kovid-19 testi yapılmasını önerdi - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından, yüz yüze eğitimde bugün yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, sınıflarda öğrencilerle saatlerce birlikte olacak öğretmenlere Bilim Kurulunun belirleyeceği periyotlarda Kovid-19 testi yapılmasını, testi pozitif çıkanların 14 gün karantinaya alınmasını istedi.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitimde, bugün kapsamın genişletildiğini hatırlatarak, bu süreçte tüm öğrencilere ve meslektaşlarına sağlık ve başarılar diledi.

Salgının seyrini takip etmek ve süreci kontrol edebilmek için, milyonlarca öğrenci ile her gün muhatap olacak öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının düzenli olarak Kovid-19 testlerinin yapılmasını talep eden Geylan, "Özellikle sınıf içerisinde öğrencilerle saatlerce birlikte olacak öğretmenlerimizin, Bilim Kurulunun belirleyeceği periyotlarda testlerinin düzenli yapılması, testi pozitif çıkan öğretmenlerimizin 14 gün karantinaya alınması sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Her eğitim bölgesine bir mobil sağlık ekibi görevlendirilerek o bölgedeki okulların takibinin ve Kovid-19 testlerinin profesyonelce yapılabileceğini ifade eden Geylan, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına eksiksiz olarak maske dağıtılmasını da istedi.

Tüm öğrenci ve çalışanlara maske dağıtımı ve okulların ihtiyaç duyduğu dezenfektan ürünlerinin temini hususunda aksama yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Geylan, "Maalesef geride bıraktığımız haftalarda bu konuda eksiklerin olduğuna şahit olduk. Benzer bir durumun önümüzdeki süreçte de yaşanması muhtemeldir. Bunun için tedbirler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.