Türk Hakemlere FIFA Kokart Töreni

TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kokart Töreni, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun katılımıyla düzenlenen törende hakemlere yeni kokartları takdim edildi.

Törende ilk olarak MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu konuşma yaptı. Gündoğdu, "Bugün burada Türk hakemlerinin uluslararası alanda gurunu yaşıyoruz. Uzun aradan sonra böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın önemini taşıyoruz. TFF Başkanımıza teşekkür ederiz. İlk günden itibaren yoğun eğitim ve yatırımlar oldu. Bu kapsamda ilk icraatımızı bağımsız UEFA eğitmenlerinden oluşan birimi kurmak oldu. UEFA standartlarına göre objektif şekilde şeffaflıkla paylaşmaktayız. Bu durum UEFA tarafından desteklenmektedir. Pereira ve ekibine teşekkür ederiz. Genç hakemlerimiz verdiğimiz önemle görev almaktadırlar. Onları gururla izliyoruz. UEFA hakem komitesi başkanı ve ekibine teşekkürler. Hepinizin bildiği üzere değişiklikler zor süreçtir. Tüm bunların yanında geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz gelişmeler oldu. Bu zorlu süreci hakemlere duyduğumuz güvenle atlattık. Önümüzdeki dönem hakem havuzunu güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla kadın hakem çalışmalarımız da sürdürülmektedir. Önümüzdeki dönemde kadın hakemlerimizi Süper Lig'de görmekten mutluluk duyacağız. Bu vesileyle güzel haber vermek istiyorum. Başarılı performansı ile öne çıkan bir kadın hakemimiz UEFA görevlendirmesi almıştır. Onu şimdiden tebrik ediyorum. Kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın bakanımıza destekleri için teşekkür ederiz. Hakemlerimizin gelişimi ve motivasyon destekleri için çalışmalarını sürdüren TFF Başkanımıza teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: BU PROJENİN HAKEM KALİTESİNİ ARTIRACAĞINA İNANIYORUM

Hakemlere destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Bugün hakem teşkilatı için önemli bir tören günü. Göreve başladığımızdan bu yana hakemlere aynı şeyi söyledim: 'Kuralları doğru uygulayın, biz sizin arkanızdayız.' Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Türk futbolunu yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Hakem kardeşlerimize çok destek vermeye davet ediyorum. Hakem eğitimi ve gelişimi ile ilgili iş birlikleri yaptık. Bu projenin hakem kalitesini artıracağına inanıyorum. FIFA hakemlerimiz geçen sene önemli işler üstlendi. Bu yıl 36 kardeşimizin hakemliğin övünç noktasına yükselmesini görüyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sayın bakanımıza da destekleri için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

OSMAN AŞKIN BAK: TÜRK SPORU İÇİN KENETLENME VE BİR ARADA OLMA ZAMANI

Türk hakemlerine güvendiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Kendimi mutlu hissediyorum. Keşke bende kokart takabilseydim. Hakemlik sürecimde çok güzel anılarım oldu. Dolayısıyla güzel bir alan, pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu atmosferden gururlandım. Hakemler bugün FIFA kokartı takacak. Ben de isterdim ama iş dünyasına ve siyasete yöneldim. Türk hakemliği çok önemli bir ok. En önemlisi adalet. Sporun en büyük gerçeği adalettir. Adaletin gerçekleştiğini görünce herkes saygı duyuyor. En önemlisi ve tılsımlı söz. Yaptığınız işlerde vicdanen doğru yaptığınızı düşünüyorsanız sorun yok ama eyyam ve kasıt varsa sorun vardır. Hakemler zorlu bir süreçten geçtiler. Türk sporu TFF Başkanımızın dirayeti ile bir türbülanstan çıktı. Türk sporu için kenetlenme ve bir arada olma zamanı. Genç hakemlerimizin iyi eğitim ve seminerlerden geçtikleri daha doğru iş yapacakları bir iş olmalı. Bu profesyonel bir iş. Daha çok maç izlemek lazım, daha çok seminerlere girmek gerekiyor. Zeka ve duygularımızı yönetmek gerekiyor. Saha içine girince oranın hakemi sizsiniz. Oraya siz hakimsiniz. Konsantrasyon gerekiyor, bu işe kendinizi vermeniz lazım. Ben de hakemken bunu çok önemserdim. Oyunculara saygı duyardım, çaba gösterirdim. Bunu yapınca herkes size saygı duyuyor. Siz karakterinizi ortaya koyup yaptığınız işte 'ben buranın lideriyim' diyorsunuz. Sizi görüyoruz, inanıyoruz. Bu bir süreç. Bu noktada size başarılar diliyorum. Genç hakemlere gücünden dolayı teşekkür ediyoruz. Hata var ama kasıt olmaması lazım. Milyonlarca insan sizden etkileniyor. Sistem bundan etkileniyor. Sokaktaki insanlar bizi durdurup bunu soruyor. Bu işin yürümesindeki en önemli şey sizsiniz. İşinizi iyi yapın, biz size güveniyoruz. Hükümetimiz bahisle mücadele ediyor. Bize temiz futbol lazım, kaliteli hakem lazım. Sizlere FIFA kokartıyla başarılar diliyorum. Türk milleti size güveniyor" ifadelerini kullandı.

01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu isimler yer aldı:

FIFA HAKEMİ: Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

FIFA YARDIMCI HAKEMİ: Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMİ: Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA FUTSAL HAKEMİ: Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.

Konuşmaların ardından hakemlere kokartları takdim edilirken, tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.