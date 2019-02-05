Türk-İş'ten Mobbing ile Mücadele Sempozyumu

Mobbing ile Mücadele Sempozyumu'na katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kimse kimseyi baskı altına almadan insanlar fikirlerini özgürce söyleyebilmeli" dedi.

Mobbing ile Mücadele Sempozyumu'na katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kimse kimseyi baskı altına almadan insanlar fikirlerini özgürce söyleyebilmeli" dedi.



Günümüzün önemli sorunlarında biri olan mobbing ile ilgili, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Mobbing ile Mücadele Derneği katkılarıyla 'Mobbing ile Mücadele Sempozyumu' düzenlendi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Mobbing neden yapılır? İş yerleri neden yapar? Buna bakılması lazım. Biz sendikaların bakması gereken, iş yerlerinde çalışma hayatında kadın erkek mobbingle ilgili neyle karşı karşıya gelirler? İşveren bundan ne umar? İş veren bundan şunu umar; rahatsızlığı yoksa bunu yıldırayım, tazminatını almasın ve buradan çekip gitsin" ifadelerini kullandı.



"Kimse kimseyi baskı altına almadan insanlar fikirlerini özgürce söyleyebilmeli"



Mobbing'in bir insanlık suçu olduğunu kaydeden Atalay, şöyle devam etti:



"Zaman zaman iş verene ortak olan, mobbing yapan diğer çalışanlar beraber çalıştığı arkadaşlarına neden mobbing yapar? O da iş verene yaranmak için mobbing yapar. Bir insanlık suçu bu. Mobbinge uğramış birisini dinlediğiniz zaman sabah işe gitmek istemesiniz. Öyle bir zulümdür ki şiddete uğramış gibi hissedersiniz. Bununla ilgili bizim yapmamız gerekenler var. Türk-İş olarak üzerimize düşeni karşılamak en önemli görevlerimizden bir tanesi. Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Kimse kimseyi baskı altına almadan insanlar fikirlerini özgürce söyleyebilmeli. Biz bu ülkenin sigortasıyız. Bu ülkenin sigortası olanlar işçi demeden Türkiye'ye her şeyi söylemek durumunda."



"Geleceğe emin adımlarla ilerlememiz için mutlaka mobbing ile mücadele etmemiz gerekiyor"



Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı İlhan İşman ise, "Mobbing ülkemizi, beşeri sermayemizi kemiren bir kanser. Buna iş yeri kanseri diyoruz. İş yeri kanserinin ortadan kaldırılması için neler yapılması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomik, beşeri ve sosyal sermayeleri belirliyor. İnsani gelişmişlik endeksinde maalesef ülkemiz Orta Amerika ve Afrika ülkeleriyle aynı sıralarda yer alıyor. Beşeri sermayemizi mutlaka doğru kullanmalıyız. Mobbing, beşeri sermayemizi yiyor. Geleceğe emin adımlarla ilerlememiz için mutlaka mobbing ile mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer insanlar iş yerinde çalışma barışı içerisinde çalışamıyorsa, iş yerine ayakları gitmiyorsa o iş yerinden verim beklemek, kaliteli hizmet beklemek mümkün değil. İnsanlar mobbinge uğradıklarında psikolojik baskılar nedeniyle çok ciddi psikolojik travmalar geçiriyorlar. Yaşadıklarını ailelere yansıtıyorlar ve toplumsal yapımız da bozuluyor" şeklinde konuştu.



Programa Atalay ve İşman'ın yanı sıra Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Derneği Başkanı Süleyman Arslan ve Türk-İş yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - ANKARA

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