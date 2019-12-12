Türk Şeker'den Ticaret Borsasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Şeker'den Ticaret Borsasına ziyaret - Son Dakika

Türk Şeker'den Ticaret Borsasına ziyaret

6 saat önce

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve üst düzey yöneticiler Aksaray Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Türk Şeker'den Ticaret Borsasına ziyaret, System.String[]

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve üst düzey yöneticiler Aksaray Ticaret Borsasını ziyaret etti.


Aksaray Ticaret Borsasında gerçekleşen toplantı ve nezaket ziyaretinde Aksaray'ın tarım ve hayvancılığı başta olmak üzere şeker pancarı hakkında sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Sohbet ortamında geçen toplantı ve ziyarette Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan yapılan çalışmalar, projeler, hayata geçirilecek faaliyetler ve özellikle üreticileri rahatlatacak mevzuatlar hakkında bilgilendirmede bulundu.


Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - AKSARAY

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
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