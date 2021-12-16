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Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, meslek içi eğitim programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, meslek içi eğitim programında konuştu Açıklaması

16.12.2021 14:58
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, meslek içi eğitim programında konuştu Açıklaması

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, meslek içi eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, meslek içi eğitim çalışmalarını anlattı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, meslek içi eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, meslek içi eğitim çalışmalarını anlattı.

Özdemir, bir termal otelde düzenlenen, "Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve uygulamaları" konulu meslek içi eğitim programında yaptığı konuşmada, Türkiye Adalet Akademisi olarak hukuk uygulamalarına ilişkin eğitim ihtiyaçlarını gidermek üzere her konuda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Devletlerin ve insanın en temel ihtiyacının adalet olduğunu belirten Özdemir, "Adalet arayışı insanlık tarihiyle eş değer bir arayıştır. Akademi olarak yenilenen ve güçlenen yapısıyla güven veren, adalet için etkin eğitim anlayışını temel alan vizyonla çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

24 bin hakim ve savcıya yönelik meslek içi eğitimleri de sürdürdüklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra diğer kamu kurumlarının hukuk ve adalet alanında eğitim ihtiyaçlarına yönelikte bir çok eğitim faaliyeti sürdürmekteyiz. Bu kapsamda şu an Adalet Akademisi'nde hukuk sınıfı subaylar, 46 kişi eğitim görmekte. Yine bizim eğitim faaliyetlerimizden bir bölümü de yurt dışı eğitim faaliyetleri. Kardeş gönül coğrafyasının ülkelerine, hakimlerine, savcılarına, uzmanlarına yönelik bir çok eğitim faaliyeti sürdürmekteyiz. Bu faaliyetleri sürdürürken hedefimiz hakim, savcı ve adaylarını hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür, vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte adalet hizmeti üreten hakimler ve savcılar olarak yetiştirmek. Bunu yaparken eğitimimizi uygulamaya dayalı interaktif bir eğitim modeliyle kesintisiz sürekli bir eğitim vizyonuyla sürdürmek istiyoruz."

2021 yılında 3 bin 866 hakim ve savcıya uzaktan eğitim

Türkiye Adalet Akademisi'nin alanda birçok yeniliğe imza attığını dile getiren Özdemir, bunların başında Akademi bünyesinde hakim sınıfından öğretim üyeleri istihdamıyla, psikolog ve sosyal çalışmacı, iletişimci gibi uzmanların istihdamıyla, hakim-savcı eğitimine yeni bir boyut, yeni bir önem getirdiklerini vurguladı.

Şu an görev yapan hakim savcı sayısının yaklaşık 24 bin olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Bizim en önem verdiğimiz alanların başında meslek içi eğitim geliyor. Meslek içi eğitimde de 'yeni arayışlar' adıyla bir eğitim çalışması sürdürüyoruz. Bu yıl ve önceki yıl pandemi sürecinde uzaktan eğitim tekniklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduk. Akademi olarak 2021 yılında 3 bin 866 hakim ve savcının katılımıyla uzaktan eğitim düzenledik."

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da meslek içi eğitim programının hayırlı olmasını temenni etti.

Muhittin Özdemir, Türkiye, Adalet, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, meslek içi eğitim programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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