Türkiye, Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Tayland'ı 10-1 Yendi

Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Tayland'ı 10-1 yendi.
Başkent Sofya'da Kış Sporları Sarayı'nda oynanan maçta milli takım, Tayland'ı farklı bir skorla mağlup etti.
Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki ikinci maçını yarın Belçika ile yapacak.
