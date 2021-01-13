Türkiye Diyanet Vakfı 826 bin ihtiyaç sahibine adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırdı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı 826 bin ihtiyaç sahibine adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırdı

13.01.2021 11:17
Türkiye Diyanet Vakfı 826 bin ihtiyaç sahibine adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırdı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) geçen yıl yurt içi ve yurt dışında 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek 826 bin ihtiyaç sahibine dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) geçen yıl yurt içi ve yurt dışında 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek 826 bin ihtiyaç sahibine dağıttı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan vefakar Türk milletinin bu zor günlerde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Açık, 2020'de 4 bin 119'u yurt içi, 15 bin 785'i yurt dışında olmak üzere 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür kurbanının kesilip 826 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Adak, akika ve şükür kurbanı bedelleri yurt içi 1050, yurt dışı ise 850 lira olarak belirlendi. Vatandaşlarımız 'bagis.tdv.org' sayfamızdan online olarak, mobil uygulamalar ve banka aracılığıyla bağış yapabilmektedir. Ayrıca Vakıf Genel Merkezimize gelerek de yine makbuz karşılığında bağışta bulunabilirler. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız '0312 416 90 00' hattını arayabilir."

Türkiye Diyanet Vakfı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı 826 bin ihtiyaç sahibine adak, akika ve şükür kurbanı eti ulaştırdı - Son Dakika


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