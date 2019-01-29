Son Dakika Haberleri: Türkiye Finans'tan 800 Milyon Liralık Kira Sertifikası Halka Arzı

Türkiye Finans'tan 800 Milyon Liralık Kira Sertifikası Halka Arzı

2 saat önce

Türkiye Finans Katılım Bankası, 21-22-23 Ocak'ta talep toplaması yapılan 800 milyon liralık, 90 gün vadeli kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans'tan 800 Milyon Liralık Kira Sertifikası Halka Arzı, System.String[]
Türkiye Finans Katılım Bankası, 21-22-23 Ocak'ta talep toplaması yapılan 800 milyon liralık, 90 gün vadeli kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 25 Ocak tarihli kira sertifikası ihracı 800 milyon lira değere ulaşarak Türkiye'de halka arz yöntemiyle yapılan en büyük kira sertifikası ihracı oldu. İhraç, 90 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 800 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, 1Şirketimizin, talep toplamasını 21-22-23 Ocak'ta gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 800 milyon TL nominal değerdeki, 90 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, 2019 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını belirterek, ocak ayında gerçekleştirdikleri bu kira sertifikası ihracını 750 milyon lira olarak planladıklarını ancak yatırımcıdan gelen yoğun talep nedeniyle ihraç tutarının 800 milyon lira değere ulaştığını bildirdi.

Söz konusu ihraç ile Türkiye'de halka arz yöntemiyle yapılan en büyük kira sertifikası işleminin altına imza attıklarını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Aynı ay içerisinde 230 milyon lira tutarında nitelikli yatırımcıya yaptığımız ihraç ile birlikte, sadece ocak ayında 1 milyar liranın üzerinde bir hacim yakaladık. Her geçen ay artırdığımız ihraç değerleriyle ülkemizin katılım bankacılığındaki yatırım enstrümanlarına yenilerini ekliyor, ülke ekonomisine değer katıyoruz. 2019 yılında da üretim ve insana dayalı ekonomik faaliyetlerimizi inovatif ve modern bankacılık hizmetleriyle buluşturmaya devam edecek, önümüzdeki dönemde de yeni kira sertifikası ihraçları ile kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve reel ekonomiye destek olmayı sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Türkiye Finans, Türkiye, Ekonomi
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