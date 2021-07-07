Üye Girişi
Türkiye Finans ve Intercity'den taşıt finansmanında stratejik iş birliği - Son Dakika

Türkiye Finans ve Intercity'den taşıt finansmanında stratejik iş birliği

07.07.2021 13:01
Türkiye Finans ve Intercity'den taşıt finansmanında stratejik iş birliği, System.String[]

Türkiye Finans Katılım Bankası ve Intercity, Türkiye Finans'ın sektörde bir ilk olan yenilikçi iş modeli Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu bünyesinde stratejik bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Finans Katılım Bankası ve Intercity, Türkiye Finans'ın sektörde bir ilk olan yenilikçi iş modeli Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu bünyesinde stratejik bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bireysel taşıt finansmanında 2020'yi yüzde 8,9 pazar payı ile kapatan Türkiye Finans, bu iş birliği ile taşıt finansmanı alanında Türkiye'nin ilk 3 bankası arasına girmeyi hedefliyor.

Anlaşma kapsamında Intercity'nin Türkiye genelindeki tüm bayileri Hızlı Finansman noktaları olarak taşıt finansmanı alanında hizmet vermeye başlayacak.

Bu sayede alıcılar, Intercity bayilerinden 7 gün 24 saat, kolay ve hızlı bir şekilde taşıt finansmanı başvurusunda bulunabilecek ve banka şubesine gerek kalmadan, ihtiyacın doğduğu anda ve yerde hayalini kurdukları aracın dakikalar içerisinde sahibi olabilecek.

Türkiye Finans, Türkiye'nin ikinci el araç satışı ve filo kiralama şirketi Intercity ile Türkiye Finans'ın sektörde bir ilk olan, yenilikçi iş modeli Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu bünyesinde stratejik bir iş birliğine imza attı.

İmza töreni, Intercity Klasik Otomobil Müzesi'nde Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında; Intercity'nin Türkiye genelindeki tüm bayileri Hızlı Finansman noktası olarak taşıt finansmanı alanında hizmet vermeye başlayacak. Tüm Intercity bayilerinde 50.000 TL'ye 18 ay vade ile yüzde 0'dan başlayan kar oranlarının sunulduğu ve 150.000 TL'ye kadar kullandırım yapılan taşıt finansmanına 7 gün 24 saat boyunca başvuru yapılabilecek. Alıcılar, nüfus cüzdanı haricinde hiçbir ek belgenin gerekli olmadığı finansman başvurularında hayalini kurdukları araca dakikalar içerisinde sahip olabilecek.

İhtiyacın doğduğu anda ve yerde finansman desteği

Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye'de yirmiye yakın farklı sektörde faaliyet gösteren Hızlı Finansman bayileri ile taşıt ve ihtiyaç finansmanı, yedek hesap, kredi kartı başvurusu, sigorta teklifi, fatura, aidat ve kredi kartı ödemesi gibi farklı bankacılık hizmetlerini tek bir noktadan müşterilerine sağlıyor. Eğitimden sağlığa, beyaz eşyadan mobilyaya, elektronikten taşıta, farklı alanlarda faaliyet gösteren 14.000 Hızlı Finansman bayisinde Türkiye Finans, müşterilerinin şubelere gitmesine ve ek prosedürlerle uğraşmasına gerek kalmadan, onlara ihtiyaçlarının doğduğu anda ve yerde çeşitli finansman destekleri, başvuru ve ödeme kolaylığı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, Hızlı Finansman gibi yenilikçi alt yapısıyla ön plana çıkan ürün ve hizmetleri daha da geliştirerek finansal araçlara herkesin kolaylıkla ulaşabilmesini ve bu sayede finansal fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin binlerce noktasında hizmet veren Hızlı Finansman ürünümüz Türkiye Finans'ın öncü vizyonunun en somut örneklerinden biri. 2020 yılında yirmiye yakın sektörde hizmet veren Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu iş modelimiz bünyesindeki tüm hızlı finansman iş ortaklarımız ile Türkiye Finans olarak ekonomiye 1 milyar lira değerinde katkı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Finansal çözümler alanında iki kez ödüle layık görülen Hızlı Finansman ile çok çeşitli bankacılık hizmetlerini fiziki şube veya çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın müşterilerimizin ihtiyaçlarının doğduğu anda ve yerde anında onların hizmetine sunuyoruz.

Bu yenilikçi iş modelimiz kapsamında, Intercity gibi lider bir kurum ile güçlerimizi birleştirerek taşıt finansmanı alanında iş birliği gerçekleştirmekten ve müşterilerimize ihtiyaçları olduğu anda ve yerde destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bankamız 2020 yılında bireysel taşıt finansmanında sektörün önemli aktörlerinden oldu. 2020 yılı verilerine göre, bankaların kullandırım yaptıkları bireysel taşıt finansmanları sonucunda yılı yüzde 8,9 pazar payı ile kapattık. 2021 yılı hedefimiz katılım bankaları arasında lider konumda olmanın yanında; bankacılık sektöründe taşıt finansmanında akla gelen ilk 3 banka arasında yer almak."

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise, "Sektörün lider markası Intercity olarak, tam 30 yıldır müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Türkiye Finans ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de süreçleri hem daha pratik hale getirecek hem de müşterilerin diledikleri araca erişimlerini daha hızlı hale getirecek. Intercity'nin, Türkiye'nin dört bir yanındaki geniş bayi ağı ile verdiği hizmetlerin, Türkiye Finans ile yaptığımız iş birliği sayesinde daha güçlü bir yapıya kavuşacağını öngörüyoruz. Bundan sonraki dönemde de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya, sektörünün öncü kurumlarıyla çeşitli alanlarda iş birlikleriyle hizmet kalitesini yukarı taşıyacak çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katılım Bankası, Türkiye Finans, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans ve Intercity'den taşıt finansmanında stratejik iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü 13:08 Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı 13:06 Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi 13:04 Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 1 Temmuz itibarıyla ücret 43 bin 150 lira oldu 11:47 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 1 Temmuz itibarıyla ücret 43 bin 150 lira oldu Anonymous'tan Akbank iddialarını yanıtladı: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz 11:39 Anonymous'tan Akbank iddialarını yanıtladı: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı 10:55 Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş 10:36 Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor 10:13 Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor

Son Dakika Haberleri
13:11 Heyecan yeniden başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
13:07 ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi
13:05 Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı
13:04 Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor
13:03 Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
13:02 Uçak kazasında yaşamını yitiren Emiliano Sala'nın kız kardeşi intihar etti
11:46 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 1 Temmuz itibarıyla ücret 43 bin 150 lira oldu
11:44 Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler
11:41 Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor
11:40 İspanya'yı turnuvadan eleyen İtalya Milli Takımı'na 'Tanrı' benzetmesi
Heyecan yeniden başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak Heyecan yeniden başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak         
13:11
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi         
13:07
Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor         
13:05
Uçak kazasında yaşamını yitiren Emiliano Sala'nın kız kardeşi intihar etti Uçak kazasında yaşamını yitiren Emiliano Sala'nın kız kardeşi intihar etti         
13:03
Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler         
11:44
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi         
10:38
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih verildi, ödeme 13-16 Temmuz'da yapılacak Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih verildi, ödeme 13-16 Temmuz'da yapılacak         
10:17
Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı         
09:54
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı         
08:40
Tosuncuk'un köylüleri konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
08:25
Z kuşağı seçim anketinde dengeleri altüst edecek! Yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih ediyor Z kuşağı seçim anketinde dengeleri altüst edecek! Yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih ediyor         
08:11
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 13:21:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Finans ve Intercity'den taşıt finansmanında stratejik iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement