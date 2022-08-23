Muğla Valiliği, Milyon Fest Fethiye'yi iptal etti! CHP'li belediye başkanı çılgına döndü

Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Milyon Fest Fethiye'ye bu sene 16 ünlü sanatçının katılımı planlanmıştı.

"BU YIL ÇOK GÜZEL PROJELERİMİZ VARDI"

Öte yandan konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi.

"İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.