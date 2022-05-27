Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor

27.05.2022 11:13

BrandFinance Üst Yöneticisi David Haigh'ın röportajı -BrandFinance Üst Yöneticisi David Haigh: -"Türkiye'yi çok iyi bir ortak olarak gören, kendisine hayranlıkla bakan birçok ülke var.

BrandFinance Üst Yöneticisi David Haigh'ın röportajı -BrandFinance Üst Yöneticisi David Haigh:

-" Türkiye'yi çok iyi bir ortak olarak gören, kendisine hayranlıkla bakan birçok ülke var. Özellikle Orta Doğu'da"

-"Uluslararası arenada herkesin güvendiği markalara sahip olunursa bu Türkiye'nin yumuşak gücünü kuşkusuz artıracaktır"

DAVOS (AA).– GÖKHAN KURTARAN - Türkiye küresel yumuşak güç endeksinde bu yıl 27 basamak birden atlayarak 22. sıraya yükselirken, endeksi hazırlayan BrandFinance'ın Üst Yöneticisİ David Haigh, "Türkiye'yi çok iyi bir ortak olarak gören birçok ülke mevcut." dedi.

Haigh, İsviçre'nin Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Merkezi Londra'da bulunan BrandFinance'ın bu yıl açıkladığı "Küresel Yumuşak Güç Endeksi"nde Türkiye 22 basamak atlayarak 22. sıraya yükseldi.

Haigh bunun ne anlama geldiğini "Biz bu endeks için yaklaşık yaklaşık 105 ülkeden 100 bin kişinin cevaplarını alıyoruz, görüşlerini soruyoruz. Endeks için sorularımızı cevaplandıranların sayısını artırarak yarım milyona çıkarmayı planlıyoruz." diyerek açıkladı.

Türkiye'nin küresel sıralamada yumuşak gücünü artırdığını belirten Haigh, "Bizim yapmak istediğimiz, ülkelerin algılarının nasıl değiştiğini ölçmek. Böylece ülkeler bunu politika planlarına dahil edebilir. Bu algı, turizm stratejinizi planlama şeklinizi, doğrudan yabancı yatırım stratejinizi ve ürün stratejinizi nasıl etkilediğini anlamaya yarıyor. Türkiye (bu yıl endekste) oldukça iyi durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesinde birçok ülke tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Haigh, "Türkiye'yi çok iyi bir ortak olarak gören, kendisine hayranlıkla bakan birçok ülke var. Özellikle Orta Doğu'da. Harika bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası dikkate alındığında, yumuşak güç endeksinde daha da yukarılara tırmanma potansiyelinin olduğunu belirten Haigh, "Sanırım beni şaşırtan şeylerden biri, bir uygarlık merkezi olması göz önüne alındığında Türkiye'nin bu listede neden daha yukarılarda yer almamış olması." dedi.

-"Türk markalarının sayısı artmalı"

Türkiye'nin kendisini dünyaya daha iyi anlatması ve tanıtması gerektiğinin altını çizen Haigh, "Türkiye eğitimli bir nüfusa sahip son derece gelişmiş bir ülke. Harika bir turizmi ve muhteşem yemekleri var.

Harika olan pek çok şey var ama hala birçoğundan dünyanın haberi yok. Türkiye hala keşfedilmemiş yerlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin imalat sanayisindeki performansı dikkate alındığında küresel ölçekte bilinen daha fazla markaya sahip olmasının gerektiğini belirten Haigh, "Örneğin yoğun bir şekilde marka yaratmaya çalışılıyor. Uluslararası arenada herkesin güvendiği markalara sahip olunursa, bu Türkiye'nin yumuşak gücünü kuşkusuz artıracaktır." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor
Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor
Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor
Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kocaeli'de konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kocaeli'de konuştu Açıklaması AK Parti'li Kurtulmuş, Diyarbakır'da 'Basın Buluşması' toplantısında konuştu: (1) AK Parti'li Kurtulmuş, Diyarbakır'da 'Basın Buluşması' toplantısında konuştu: (1) Eğitim Müşaviri Bozbaş: 'Sudan'da çok fazla insanın Türkiye'de okuma isteği var' Eğitim Müşaviri Bozbaş: 'Sudan'da çok fazla insanın Türkiye'de okuma isteği var'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, David Haigh, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:07:32. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin küresel yumuşak gücü hızla artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement