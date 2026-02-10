Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere işaret ederek, "Ortalama yaş Türkiye'de 35'e çıktı. Hep neyle övünürdük arkadaşlar? Türkiye genç nüfusa sahip, ki öyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 2007'den beri konuşuyor, söylüyor, anlamıyoruz. Aslında önceden görülmüş, sizden önce giden Avrupa devletlerinin gittiği çizgiyi görüyorsunuz." dedi.

Genç MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK'26), "Future: Today" temasıyla devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program kapsamında, "Büyük Değişimler Zamanı" başlıklı panele Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Afyoncu ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız katıldı.

Afyoncu, panelde yaptığı konuşmada, öğretmen bir babanın oğlu olduğunu ve bu sayede 1960'lı yıllarda kütüphaneli bir evde doğmanın şansını yaşadığını söyledi.

Hayattaki dönüm noktasının üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmek olduğunu anlatan Afyoncu, bunun o zamanlar için çok önemli bir olay olduğunu dile getirdi.

Afyoncu, tarihte birçok dönüşümün olduğunun altını çizerek, savaş tarihinin Roma piyadeleri, Türk süvarileri, ateşli silahlar, makineleşme ve mevcut dönemdeki İHA ve SİHA gelişimi olmak üzere 5 evrede geliştiğini belirtti.

Türkiye'nin sanayileşmeyi kaçırdığına ancak 5'inci aşama olan İHA ve SİHA alanında gösterdiği gelişimle bu anlamda trendi yakaladığına işaret eden Afyoncu, şunları kaydetti:

"Burada bir avantajımız oldu, Özdemir Bayraktar belgeselini izlemişsinizdir, izlemeyenlerin de izlemelerini tavsiye ediyorum. Bir aile, Karadenizli, inatçı... Rahmetliyi de ben tanımıştım. Müesses nizamla mücadele ederek hayal bile edemeyeceğimiz bir şeyi gerçekleştirdi. Şimdi şöyle düşünün, bundan 20 sene önce 'Ya, biz bir silah yapacağız ki Amerika'da, Çin'de, Rusya'da olmayacak' deseniz, deli muamelesi yapıp Bakırköy'e atarlardı yani, kesin. Çünkü ben mantığı biliyorum, 'öğrenilmiş çaresizlik' diye bir şey var, rahmetli buna 'aşılanmış çaresizlik' diyordu. O başarıldı ve arkadaşlar, silahı yapmanız yetmiyor, o silahı kullanabilen personelinizin olması lazım. Mesela ben Çin'in hiçbir zaman dünya hakimiyetini sağlayabilecek bir ülke olmadığı kanaatindeyim. Çünkü dünya hakimiyetini istiyorsanız, savaş çok kötü bir şey ama savaşarak ve kayıp vererek olabilirsiniz. Emperyal ufkunuz olmadığı takdirde bu mümkün olmuyor. Çin tarih boyunca hiçbir zaman yapmadı, hepiniz bilirsiniz, Çinlilerin Rönesans'tan önce Avrupa'yı keşfetme şansları vardı, çok kuvvetli bir deniz filoları vardı, deniz filolarını kapattılar. Emperyal ufuk, ticaret önemli bir şey ama savaşarak olur. O savaş kabiliyeti, savaş yeteneği her millette olmuyor. Bakın Ruslarda var yani savaşçı bir millettir, kayıp vermeyi göze alıyorlar, gözleri kara. İşte şu anda Türkiye'nin avantajı sadece silahı yapmıyor, o silahı, dünyada, mesela bu İHA'ları, elektronik harbi en iyi kullanan orduya sahip. Bu da neden oluyor? Terörle yapılan mücadelede devamlı rehavete düşmeden kendinizi yenilediniz."

Afyoncu, bahsettiği gibi beşinci dönemde dünya harp tarihi açısından Türkiye'nin önde gittiğini ancak yaşlanan nüfusun bir dezavantaj olduğunu vurguladı.

TÜİK'in dün açıkladığı verileri anımsatan Afyoncu, "Ortalama yaş Türkiye'de 35'e çıktı. Hep neyle övünürdük arkadaşlar? Türkiye genç nüfusa sahip, ki öyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 2007'den beri konuşuyor, söylüyor, anlamıyoruz. Aslında önceden görülmüş yani biz de yıllardan beri televizyonlarda bunu söylüyoruz. Bu kahin olduğumuzdan değil, sizden önce giden Avrupa devletlerinin gittiği çizgiyi görüyorsunuz." diye konuştu.

"Eğitim hayatı eğer sizi bir yerde kırıp dönüştürüyorsa başka bir noktaya geçersiniz"

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız da genelde kendilerine yöneltilen iki soru olduğunu ve birinin kişisel hayatındaki dönüşüm noktaları, ikincisinin de tarihteki ve bundan sonraki insanları bekleyen dönüşümlerin ne olduğu soruları olduğunu dile getirdi.

Yıldız, "İnsan hayatında bir şahsi olaylar vardır. Yani o sadece sizi bağlar, olgusal olarak benzerdir ama sonuçta herkesin hayatında, diyelim bir yakınlığı kaybetmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak vesaire gibi bir defa olan hadiseler. Dolayısıyla benim hayatımın o kısmında dönüm noktam babamı kaybetmekti, bir erkek evladı olarak ve hani ister istemez o sizi ne yapıyor? Daha olgunlaştırıyor veya daha fazla boşluk doldurmak zorunda kalıyorsunuz. İkincisi eğitim hayatıdır arkadaşlar. Çünkü eğitim hayatı eğer sizi bir yerde kırıp dönüştürüyorsa başka bir noktaya geçersiniz. Genelde üniversite eğitimi burada daha belirleyicidir yaşınız ve rahatlık itibarıyla. Mesela benim için de Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek ve Boğaziçi'ndeki geçirdiğim yıllar o manada dönüştürücüydü." şeklinde konuştu.

Üçüncü alanın ise ülkenin veya dünyanın başına gelenlerle alakalı olduğunu aktaran Yıldız, tasavvufta bununla alakalı "ibnü'l-vakt olmak" ve "ebu'l vakt olmak" terimlerinin olduğunu kaydetti.

Yıldız, "Yani hepimiz zamanın içinde yaşarken ibnü'l-vaktiz, vaktin çocuğuyuz. Bundan kaçamazsınız arkadaşlar. İçine doğduğunuz ana dilden kaçamazsınız, ana diliniz neyse kültürünüz odur. Yani bizim mesele sonuçta Türkçe ana dilimizse, o dilde düşünürsünüz, o dilin taşıdığı bir tür neyse, o size sirayet eder. Ebu'l vakt olmak ise vaktin, çağın ne olduğunu anlamak ki bu herkese nasip olmaz ve bir yerde ona yön vermek." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, düzenlenecek özel oturum ve ardından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Acar moderatörlüğünde gerçekleşecek "Zinde Kal-Oyunda Kal" başlıklı son oturum ile sona erecek.