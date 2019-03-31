Türkiye Sandık Başında

Aydın
Valisi Yavuz Selim Köşger
, oy kullanma işlemlerinin il genelinde sorunsuz sürdüğünü söyledi. Yahya Kemal Beyatlı
İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Yerel seçimlerin, seçimin tabiatı gereği çekişmeli geçtiğini belirten Köşger, "Sadece Aydın'a özgü değil, tüm ülkede yerel seçimler biraz daha çekişmeli geçiyor. O anlamda zaman zaman siyasi tansiyon yükselmiş olsa bile Aydın'da bütün taraflar, hiçbir zaman centilmenliğini bozmadılar. Bu nedenle seçimde yarışan bütün taraflara teşekkür ediyorum." dedi.
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş
da Sosyal Bilimler Lisesi'nde oyunu kullandı.
Güzel bir kampanya dönemi yaşadıklarını aktaran Savaş, "Şölen
havası içerisinde bir kampanya yaşadık. Projelerimizi anlattık, kabul gördü, güzel bir teveccüh vardı. Neticelerinin güzel olacağına inanıyorum. Aydın vilayeti olarak bugün akşam güzel bir netice elde edeceğiz. Nisan ayından itibaren ilimize yeni bir dönem başlayacak. Hizmet dönemi başlayacak." diye konuştu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
ise Koçarlı
ilçesinde Çakırbeyli İlkokulu'nda oyunu kullandı.