Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

36 dakika önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, oy kullanma işlemlerinin il genelinde sorunsuz sürdüğünü söyledi.

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Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, oy kullanma işlemlerinin il genelinde sorunsuz sürdüğünü söyledi.

Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Yerel seçimlerin, seçimin tabiatı gereği çekişmeli geçtiğini belirten Köşger, "Sadece Aydın'a özgü değil, tüm ülkede yerel seçimler biraz daha çekişmeli geçiyor. O anlamda zaman zaman siyasi tansiyon yükselmiş olsa bile Aydın'da bütün taraflar, hiçbir zaman centilmenliğini bozmadılar. Bu nedenle seçimde yarışan bütün taraflara teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş da Sosyal Bilimler Lisesi'nde oyunu kullandı.

Güzel bir kampanya dönemi yaşadıklarını aktaran Savaş, "Şölen havası içerisinde bir kampanya yaşadık. Projelerimizi anlattık, kabul gördü, güzel bir teveccüh vardı. Neticelerinin güzel olacağına inanıyorum. Aydın vilayeti olarak bugün akşam güzel bir netice elde edeceğiz. Nisan ayından itibaren ilimize yeni bir dönem başlayacak. Hizmet dönemi başlayacak." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Koçarlı ilçesinde Çakırbeyli İlkokulu'nda oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Yahya Kemal, Selim Köşger, Aydın, Güncel
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