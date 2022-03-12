Türkmenistan, devlet başkanı seçimi için sandık başında - Son Dakika
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Türkmenistan, devlet başkanı seçimi için sandık başında

12.03.2022 13:03
Türkmenistan, devlet başkanı seçimi için sandık başında

Türkmenistan'da halk yeni devlet başkanını seçmek üzere yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi için sandık başına gitti.

Türkmenistan'da halk yeni devlet başkanını seçmek üzere yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi için sandık başına gitti.

Merkez Seçim Komisyonu, başkanlık seçiminde oy kullanacak kayıtlı seçmen sayısını 3 milyon 435 bin 950 olarak açıkladı.

Sandıkların 19.00'da kapanacağı seçimde, Merkez Seçim Komisyonunun onayladığı 9 aday yarışıyor.

Seçim sonucuna göre ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni devlet başkanı, 19 Mart'ta Oğuzhan Sarayı'nda düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Seçim için ülkenin yurt dışı diplomatik temsilciliklerinde 41 ve başkent Aşkabat'ta 310 olmak üzere toplam 2618 sandık kuruldu.

Başkanlık seçimi, 2627 yerel ve 50'den fazla uluslararası gözlemci tarafından takip ediliyor.

Devlet Başkanı Berdimuhamedov oyunu kullandı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'taki 68 numaralı okulda oy verdi.

Devlet başkanı adaylarından, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov da aynı okulda oyunu kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan, devlet başkanı seçimi için sandık başında - Son Dakika


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