Türkmenistan ve Çin arasında 4. doğal gaz boru hattı projesi onaylandı - Son Dakika

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında 4. doğal gaz boru hattı inşa etme projesini onayladı.

Türkmenistan resmi haber kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Berdimuhamedov ve Şi, Çin'in başkenti Pekin'de görüştü.

Berdimuhamedov, yaptığı açıklamada, Türkmenistan ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin ileri seviyede bulunduğunu belirterek, Türkmenistan'dan Çin'e yeni ek doğal gaz hattının inşa edilmesiyle Çin'e ihraç edilen doğal gazın hacminin artırılması konularını ayrıntılı görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede, taraflar arasında 4. boru hattını inşa etme projesi onaylandı.

Onaylanan yeni hat, faaliyette olan doğal gaz boru hatlarına ek olarak Türkmenistan'ın Çin'e yıllık doğal gaz ihracatının hacmini artıracak.

Berdimuhamedov, 5 Ocak'ta Çin'in Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) Türkmenistan temsilcisi Çen Huayluna ile görüşme gerçekleştirmiş, Türkmenistan'da doğal gaz sahalarında sondaj ve kazı çalışmaları yapan Çin şirketi Galkınış gaz sahasındaki 3 kuyunun sondaj işlerini 2022 senesinde tamamlamayı hedeflediklerini söylemişti.