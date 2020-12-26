TURKSPORU'nun dokuzuncu sayısı Dergilik'te - Son Dakika

TURKSPORU'nun dokuzuncu sayısı Dergilik'te

26.12.2020 15:29
TURKSPORU'nun dokuzuncu sayısı Dergilik'te, System.String[]

Dergilik'in popüler dergilerinden biri olan TURKSPORU, dokuzuncu sayısıyla uygulamadaki yerini aldı.

Dergilik'in popüler dergilerinden biri olan TURKSPORU, dokuzuncu sayısıyla uygulamadaki yerini aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU dergisinin dokuzuncu sayısı okurlarıyla buluştu.

Dergilik uygulamasının özgün içeriklerinden biri olan ve ücretsiz olarak okunabilen TURKSPORU dergisi, ilk sekiz sayısında 1 milyon 600 bini aşkın okuyucuya ulaşmıştı. Yayın dokuzuncu sayısında da sporseverlere dolu dolu içerikler, dosyalar, başarı hikayeleri ve röportajlar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Sporun her alanında kendimizi bir kez daha kanıtladığımız bu yılın panoramasını çizerken Türk sporuna gönül veren her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz. Biz de Turkcell olarak her zaman yanlarında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ergenekon, TURKSPORU dergisinin yeni sayısını okurlarla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Dünya şampiyonu yazılarına devam ediyor

Dünya şampiyonu paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın'ın ilham verici köşe yazısının da yer aldığı yayının yeni sayısında ayrıca 2020 yılının panoraması da yer alıyor.

TURKSPORU dergisinin yeni sayısında, Avrupa şampiyonu milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Uluslararası Yüzme Ligi'nde rekor üstüne rekor kıran Avrupa rekortmeni yüzücü Emre Sakçı, bu sene üç kez Türkiye rekoru kırarak önemli başarılara imza atan atlet Mikdat Sevler, bu sene Avrupa şampiyonasında bronz madalya kazanarak Türkiye'yi atıcılık sporunda temsil eden İsmail Keleş ve Tokyo 2021'de yelken sporunda dördüncü kez ülkeyi temsil etmeye hazırlanan Ateş & Deniz Çınar kardeşler ile yapılan röportajlar dikkati çekiyor.

Ritmik cimnastik ve artistik cimnastikte Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli sporcuların ve güreşte şampiyonluk üzerine şampiyonluk kazanarak Tokyo Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlandıklarını bir kez daha kanıtlayan milli güreşçilerin başarı hikayelerine de yer ayrılan TURKSPORU dergisinde 50 takım ve 500 yelkenlinin katıldığı Turkcell Platinum Bosphorus Cup ve onlarca spor dalına dair ilgi çekici içerikler de bulunuyor.

Turkcell'lilere ücretsiz

Turkcell kullanıcıları TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerini harcamadan okuyabilirken, tüm operatörlerin kullanıcıları uygulamayı indirerek dergiyi ücretsiz olarak okuyabiliyor.

TURKSPORU dergisinin dokuzuncu sayısını "http://dergilik.app/TurksporuDergisi" adresi üzerinden okunabiliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ergenekon, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKSPORU'nun dokuzuncu sayısı Dergilik'te - Son Dakika


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