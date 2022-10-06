AFYONKARAHİSAR - "TÜRSAB Gastronomi Treni" ilk seferini tamamladı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "TÜRSAB Gastronomi Treni" ilk seferini tamamladı

06.10.2022 20:26

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) turizme yeni bir ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gastronomi Treni, "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" kapsamında Afyonkarahisar'daki ilk seferini tamamlandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) turizme yeni bir ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gastronomi Treni, "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" kapsamında Afyonkarahisar'daki ilk seferini tamamlandı.

Ali Çetinkaya Tren Garı'ndan yola çıkan TÜRSAB Gastronomi Treni'nde misafirlere, kentin yöresel lezzetleri ilibada sarması, kaşarlı pastırma, haşhaşlı ballı kaymaklı lokum, manda yoğurtlu kuru biber, çullama köfte, bükme, sucuk ızgara, haşhaş dolması, paçik, ekmek kadayıfı, tahinli kabak ve furma baklavası ikram edildi ve güzergah tanıtıldı.

Gastronomi treninin ilk seferi Tınaztepe, Sandıklı, Dinar güzergahında gerçekleştirildi.

Yolculuğa katılan misafirler, daha sonra kara yoluyla Sandıklı ilçesine geçerek, jeotermal domates ile çiçek seralarını da inceledi.

Sandıklı Belediyesi ise Hüdai Kaplıcaları'ndaki sosyal tesislerde misafirlere yöresel sac eti ve haşhaş helvası ikramında bulundu.

-"Yöresel 8 ürünümüz coğrafi tescil belgesi aldı"

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, TÜRSAB Gastronomi Treni'yle yola çıkan misafirleri ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sandıklı'nın Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olduğunu belirten Çöl, "İlçemiz turizmi, kültürü, doğası ve gastronomisiyle öne çıkmaktadır. Yöresel 8 ürünümüz coğrafi tescil belgesi aldı. Bu konuda devam eden çalışmalarımız da vardır. Gastronomi alanında Afyonkarahisar'a damgamızı vuruyoruz. İnşallah yol güzergahımızda açmayı planladığımız tesisimizde de gastronomimizi ülkemize ve dünyanın her yerinden gelen misafirlere sunmanın mutluluğunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Dumlupınar Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel de gastro turizmin yeni ürünü olan TÜRSAB Gastronomi Treni'nin ilk seferini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, yarın da Afyonkarahisar'da festivalin açılışını yapacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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