2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı - Son Dakika
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2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı

22.06.2022 19:04
2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 TUS 1'inci Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil, 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz" dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı - Son Dakika
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