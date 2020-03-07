TUSAŞ'a "en uzun süreli ihracat" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TUSAŞ'a 'en uzun süreli ihracat' ödülü - Son Dakika Ekonomi

TUSAŞ'a "en uzun süreli ihracat" ödülü

7 saat önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), İhracatın Yıldızları/Türkiye'nin Gizli Şampiyonları Ödül Töreni'nde "En Uzun Süreli İhracat Ödülü"ne layık görüldü.

TUSAŞ'a

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), İhracatın Yıldızları/ Türkiye'nin Gizli Şampiyonları Ödül Töreni'nde "En Uzun Süreli İhracat Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Gazetesi öncülüğünde düzenlenen ödül töreninde, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ödülü Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin elinden aldı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen ödül töreninde, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre son 10 yılda ihracatını her yıl ortalama yüzde 14,9 artıran TUSAŞ, "En Uzun Süreli İhracat Ödülü"ne değer bulundu.

TUSAŞ, yerli ve milli imkanları yüksek teknolojiyle birleştiren, küresel rekabet anlamında dünyanın en büyük 100 havacılık ve savunma şirketi arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük 10 havacılık şirketinden biri olmayı amaçlayan TUSAŞ, gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımlarıyla cirosunu son 2 yılda yüzde 265 artırarak 3,4 milyar liraya taşıdı.

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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