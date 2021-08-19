TUSAŞ ilk yerli uydu ihracatı için imzalar attı

TUSAŞ öncülüğünde Türkiye'den Arjantin'e ihraç etmesi planlanan ARSAT SG1 uydusu için Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve ARSAT S.A. şirketi yetkililerinin katılımıyla imza töreni gerçekleşti. TUSAŞ ve Arjantin'in ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT S.A. arasında imzalanan projeyle Türkiye uzay alanında ilk ihracatını gerçekleştirmiş oldu.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklama ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'nin (TUSAŞ) uzay alanındaki iştiraki olan GSATCOM Uzay Sistemleri AŞ ile Arjantin ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT S.A.'nın "Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu" ihracatı için anlaşıldığı belirtilmişti. 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (İDEF'21) ise Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve ARSAT S.A. şirketi yetkililerinin katılımıyla ARSAT SG1 uydusunun imza töreni gerçekleşti. İki ülke şirketleri arasında yapılan anlaşmayla ise Türkiye bir ilke daha imza atarak Uzay alanında ilk ihracatını gerçekleştirdi. - İSTANBUL