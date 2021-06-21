TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme talebi - Son Dakika

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, uzman çavuşların özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Doğan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dernek olarak uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışma yaptıklarını belirtti.

Uzman çavuşların 1986'dan beri Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmaya başladığını ve şu an 185 bin uzman çavuşun aktif görevde olduğunu vurgulayan Doğan, "Uzman çavuşlar her türlü görevi fedakarlıkla yaptıkları halde özlük haklarından kaynaklı mağduriyetler yaşamaktadırlar. Bizler, uzman çavuşların subay ve astsubaylarda olduğu gibi muvazzaf statüye geçirilerek mesleki güvence altına alınmalarını istiyoruz." dedi.

Uzman çavuşlar için Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde sınıf okulu açılmasını ve eğitim süresinin artmasını, mesleki yeterliliğini yitirecek rahatsızlık geçirdiklerinde geri planda çalışabilmelerinin önünün açılmasını talep eden Doğan, " TSK'de sayısal anlamda en fazla görev yapan sınıf olan uzman çavuşların askeri tesislerden yararlanabilmesini istiyoruz. TSK'de 3 bin 600 ek göstergesi bulunmayan tek sınıf uzman çavuşlar. Bunun için de bir düzenleme istiyoruz." diye konuştu.