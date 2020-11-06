TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

06.11.2020 02:56
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU, System.String[]

TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU TUZLA'da dört katlı bir binanın dördüncü katında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'da dört katlı bir binanın dördüncü katında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, alevlerin pencereden yükseldiği alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yangın, gece yarısı Şifa Mahallesi Zafer Caddesindeki dört katlı bir binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İddiaya göre, evin mutfağında başlayan yangın bir anda büyüdü. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bekledi.
PANİK ANLARI KAMERADA
Bu sırada, söndürme çalışmalarını izlemek için toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeye aldırmadan çalışmaları izlediği bazı kişilerin de maske takmadığı görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra söndürülürken, bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde binadan yükselen alevler görülürken, çevredeki panik anları duyuluyor.
KARISINA KIZIP EVİ YAKTI İDDİASI
Yanan binada oturan Mehmet Kılıç, yangınla ilgili, Gürültü, sesten dolayı çıktım geldim. Karı koca tartışması. Kocası sinirlenmiş karısına, evi yakmış. Polis ve itfaiye geldi, söndürdüler. Herhangi bir can kaybı yok. Binadaki bütün insanlar mağdur. Herkes dışarıda bekliyor, binalarına giremiyorlar. Bildiğim kadarıyla olay bu diye konuştu.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Cep Telefonu, Vatandaş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika


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