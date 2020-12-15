Son dakika haberleri: İSTANBUL-TUZLA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

TUZLA'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Çatalca 'yı bıçaklayarak öldüren Ceyhun Çatalca yakalandı.

Tuzla Aydınlı Mahallesinde dün Ceyhun Çatalca isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kadın hastanede ölürken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ceyhun Çatalca'yı bu sabah saatlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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