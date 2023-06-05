Tuzla'da denize düşen 18 yaşındaki tersane işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tuzla'da denize düşen 18 yaşındaki tersane işçisi hayatını kaybetti

05.06.2023 16:15

Tuzla'da tersanede çalışma yapan 18 yaşındaki işçi dengesini kaybederek denize düştü. Su yüzeyinde yüzen baretini gören çalışma arkadaşları, gencin denize düştüğünü fark etti. Denizden çıkarılan genç hayatını kaybetti.

Tuzla'da tersanede saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre gemide çalışma yapan 18 yaşındaki İbrahim Dam isimli işçi, dengesini kaybederek denize düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Dam'ın denize düştüğünü ilk anda fark edemeyen çalışma arkadaşları, Dam'ın denizde yüzen baretini gördükten sonra arkadaşlarını bir süre aradı. Çalışanlar, aramalar sonucunda Dam'ın denize düştüğünü fark etti. Çalışanlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Dam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Dam'ın çalışma arkadaşları ile yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

Tuzla''da Tersanede İşçi Denize Düştü, Hayatını Kaybetti

DENİZDEN ÇIKARILMA ANLARI KAMERADA

18 yaşındaki işçinin denizden dalgıçlar tarafından çıkarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkarılma anında işçilerin feryat ettiği görüldü.

Tuzla''''da Tersanede İşçi Denize Düştü, Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA
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Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da denize düşen 18 yaşındaki tersane işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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