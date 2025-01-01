Üç büyük kentte yılbaşı coşkusu

Genel

Türkiye'nin birçok noktasında yeni yıl coşkuyla kutlandı. Birçok şehirde meydanlar doldu, etkinlikler düzenlendi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle, yeni yıl birçok kentte coşkuyla karşılandı.

Üç büyük kentte yılbaşı manzaraları ise şöyle oldu:

İSTANBUL

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya devam etti.

Kentin işlek caddeleri yeni yıla saatler kala vatandaşlar tarafından dolduruldu. Vatandaşlar ve turistler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy Meydanı, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'nde toplandı. Haliç'te gökyüzünü havai fişekler aydınlatırken, Galata Kulesi'nde de ışık gösterisi sergilendi.

ANKARA

Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. 2025'e "Hoş geldin yeni yıl" diyerek giren vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne dilek fenerleri ile maytaplar attı. Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çekindi.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 90'lar kafası programı Dj Nihat Sırdar eşliğinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar yeni yılı eski şarkılar eşliğinde karşıladı