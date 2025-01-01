Üç büyük kentte yılbaşı coşkusu - Son Dakika
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Genel

Üç büyük kentte yılbaşı coşkusu

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Yeni yıl ülkenin birçok noktasında coşkuyla kutlandı. Sokak etkinliklerinin yanı sıra kent meydanlarında da binlerce yurttaş yeni yıl coşkusunu yaşadı.

01.01.2025 01:50
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Türkiye'nin birçok noktasında yeni yıl coşkuyla kutlandı. Birçok şehirde meydanlar doldu, etkinlikler düzenlendi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle, yeni yıl birçok kentte coşkuyla karşılandı.

Üç büyük kentte yılbaşı manzaraları ise şöyle oldu:

İSTANBUL

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya devam etti.

Kentin işlek caddeleri yeni yıla saatler kala vatandaşlar tarafından dolduruldu. Vatandaşlar ve turistler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy Meydanı, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'nde toplandı. Haliç'te gökyüzünü havai fişekler aydınlatırken, Galata Kulesi'nde de ışık gösterisi sergilendi.

ANKARA

Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. 2025'e "Hoş geldin yeni yıl" diyerek giren vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne dilek fenerleri ile maytaplar attı. Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çekindi.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 90'lar kafası programı Dj Nihat Sırdar eşliğinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar yeni yılı eski şarkılar eşliğinde karşıladı

Üç büyük kentte yılbaşı coşkusu
Kaynak: AA

Yılbaşı, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Üç büyük kentte yılbaşı coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Doğrucuk:
    kutlama yapanlar, cahil sütüleridir, ve kâfirlere özenmiş kimselerdir. 31 10 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    hristiyanların bayramını kutlayan müslümanlar çok acı verici hristiyanlar bile bizim bayramımızdan sizene diyor ama sözde müslüman olanlar kendilerini elit yada kültürlü görüyor öyle yapınca 25 8 Yanıtla
  • poyraz can:
    neyin coşkusu bu gelen yeni zamları mı kutluyorsunuz? 21 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ferhat mutlu noeller dilerim sana. 15 4 Yanıtla
  • özgür ertul:
    MEKKE'NİN FETHİ MÜBAREK OLSUN !.. 14 4 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Yılbaşı kutlaması kesinlikle Yasak olmalı kutlayanlar 9 6 Yanıtla
  • Murat Sert:
    mekkenin ferhi mübarek olsun 11 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ferhat Çelik İSALLAH yeni yılda aramızdan ayrıldılar 6 5 Yanıtla
  • abidin arslan:
    yeni yılın kutlu olsun türkiyeyeniyılda büyük türkiyeyi kazasız belasız görmeyi nasip etsin allahım 10 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    ""fotoğraf çekindi '' yerine ,fotoğraf çektirdiler ,demek gerekirdi :) 6 0 Yanıtla
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