Üç Nesil Öğretmen Aynı Okulda Görev Yapıyor

Kırşehir'de, öğrencisi ve öğrencisinin öğrencisiyle aynı okulda öğretmenlik yapan 63 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Mevlüt Sönmez, bu ilginç tesadüfün mutluluğunu yaşıyor.

ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, öğrencisi ve öğrencisinin öğrencisiyle aynı okulda öğretmenlik yapan 63 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Mevlüt Sönmez, bu ilginç tesadüfün mutluluğunu yaşıyor.



Cacabey Ortaokulunda görev yapan 39 yıllık beden eğitimi öğretmeni Sönmez, aynı okuldan öğrencisi İngilizce Öğretmeni 42 yaşındaki Erdal Kaya ve Kaya'nın yine aynı okulda eğitim verdiği 32 yaşındaki Yakup Durmuş'la birlikte görev yapıyor.



Farklı illerde çalıştıktan sonra 33 yıldan bu yana Kırşehir'de görevini sürdüren Mevlüt Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'de başladığı meslek hayatına 1986 yılından beri Cacabey Ortaokulunda devam ettiğini söyledi.



Uzun yıllar çalıştığı okulda yetiştirdiği binlerce öğrenciden birinin de İngilizce öğretmeni Erdal Kaya olduğunu, eğitim sürecini tamamlayan Kaya'nın öğretmen olarak okula döndüğünü anlatan Sönmez, onun da Yakup Durmuş'u yetiştirdiğini, Durmuş'un da öğretmen olarak Cacabey Ortaokuluna geldiğini aktardı.



Öğretmenlik hayatı boyunca hep bu kutsal mesleği tavsiye ettiğine işaret eden Mevlüt Sönmez, şöyle devam etti:



"Şu anda okulumuzda 7 öğrencimle öğretmenlik yapıyorum. Okulumuzdaki İngilizce öğretmeni Erdal Kaya, bu okulda 1986-1991 yılları arasındaki ilk dönem öğrencilerimden. Daha sonra İngilizce öğretmeni oldu ve bu okula geldi. Onun öğrencisi de yine İngilizce öğretmeni olarak aynı okula döndü. Yani üç kuşak aynı okulda görev yapıyoruz. Benim öğrencim ve öğrencimin öğrencisi ile aynı okulda yeni çocukları yetiştiriyoruz. Türkiye'de ender rastlanan bir durumdayız."



İngilizce öğretmeni Erdal Kaya da ilkokul ve ortaokulu Cacabey Ortaokulunda okuduğunu, Kayseri'de üniversite eğitimini bitirdikten sonra Kırşehir'in Akpınar ilçesinde öğretmenliğe başladığını ve birkaç okul değiştirdikten sonra 2013 yılından itibaren mezun olduğu okula öğretmen olarak atandığını ifade etti.



Okulda hem öğretmeni hem de öğrencisiyle görev yaptıklarına dikkati çeken Kaya, "Ortaokuldaki beden eğitimi öğretmenim Mevlüt Sönmez Bey ile aynı okulda öğretmenlik yapıyoruz. Onun engin tecrübelerinden yararlanıyorum. Ayrıca ben İngilizce öğretmeniyim. Benim öğrencim olan İngilizce öğretmeni Yakup Durmuş ile de beraber çalışıyoruz. Ona da elimizden geldiğince yardımcı olmaya, onunla tecrübelerimizi paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Üçüncü kuşak olarak görev yapan İngilizce öğretmeni Yakup Durmuş ise öğretmeni ve öğretmeninin öğretmeni ile aynı okulda çalışmanın kendisine farklı bir duygu yaşattığını dile getirdi.



Cacabey Ortaokulunun 50 yılı geride bırakan köklü bir eğitim kurumu olduğunu anlatan Durmuş, "Bu okulda hem öğrencilik yaptım hem de şimdi öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenimin öğretmeniyle birlikte çalışıyorum. Hocaların hocası. Çoğu zaman tecrübelerinden faydalanıyoruz, eski günlerden konuşuyoruz. İnsana heyecan veriyor." ifadelerini kullandı.



Okulun müdürü Hayati Barça da Cacabey Ortaokulunda 1610 öğrenci ve 100 öğretmenin bulunduğunu, bunlardan 15'inin daha önce eğitim aldıkları bu kurumda görev yaptığını söyledi.

Üç nesil öğretmenin okullarında görev yapmasının ilginç bir tesadüf olduğunu kaydeden Barça, "Mevlüt hoca, hala diğer iki öğretmeni öğrencisi, bir çocuğu gibi görüyor, büyüdüklerine inanamıyor. Küçük olanın büyüğüne 'öğretmenim' diye hitap ederek hizmet ettiklerini görüyoruz." şeklinde konuştu.

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