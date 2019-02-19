Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan Salı Pazarında Fiyat Kontrolü Yaptı
2 saat önce
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, pazarlardaki ürün fiyatlarıyla ilgili zabıta ekipleriyle birlikte Salı Pazarı'nı ziyaret ederek, etiket kontrolü yaparak ürünlerin fiyatlarını sordu.
Uçhisar
Belediye Başkanı Ali Karaaslan
, pazarlardaki ürün fiyatlarıyla ilgili zabıta ekipleriyle birlikte Salı Pazarı'nı ziyaret ederek, etiket kontrolü yaparak ürünlerin fiyatlarını sordu.
Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Karaaslan; "Pazar yerimiz zabıta ekiplerimiz tarafından sürekli kontrol ediliyor. Sebze Halindeki ürünler ile, kasabamızda kurulan Salı pazarımızdaki ürünlerin fiyatları karşılaştırılıyor." Dedi ve Salı pazarlarındaki denetimlerin süreceğini bildirdi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:09 Kaynak: İHA
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