UCL Hikayeleri: Robben, Bayern'de Geç Birincisi

Arjen Robben'in Wembley'deki 2013 Bayern Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için geç kaleye attığı golü izleyin. Mario Mandzukic Bayern adına ilk yarıyı atmıştı, ancak İlkay Gündoğan'ın penaltı atışı, Robben'in son golü Alman rakipleri Borussia Dortmund'a karşı olan oyunu kazanıncaya kadar fazladan sürecek gibi görünüyordu.