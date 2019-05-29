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UCL Hikayeleri: Robben, Bayern'de Geç Birincisi

1 saat önce

Arjen Robben'in Wembley'deki 2013 Bayern Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için geç kaleye attığı golü izleyin. Mario Mandzukic Bayern adına ilk yarıyı atmıştı, ancak İlkay Gündoğan'ın penaltı atışı, Robben'in son golü Alman rakipleri Borussia Dortmund'a karşı olan oyunu kazanıncaya kadar fazladan sürecek gibi görünüyordu.

Arjen Robben'in Wembley'deki 2013 Bayern Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için geç kaleye attığı golü izleyin. Mario Mandzukic Bayern adına ilk yarıyı atmıştı, ancak İlkay Gündoğan'ın penaltı atışı, Robben'in son golü Alman rakipleri Borussia Dortmund'a karşı olan oyunu kazanıncaya kadar fazladan sürecek gibi görünüyordu.
UCL Hikayeleri: Robben, Bayern'de Geç Birincisi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Arjen Robben, İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund, Spor
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