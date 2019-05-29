UCL Hikayeleri: Robben, Bayern'de Geç Birincisi
1 saat önce
Arjen Robben'in Wembley'deki 2013 Bayern Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için geç kaleye attığı golü izleyin. Mario Mandzukic Bayern adına ilk yarıyı atmıştı, ancak İlkay Gündoğan'ın penaltı atışı, Robben'in son golü Alman rakipleri Borussia Dortmund'a karşı olan oyunu kazanıncaya kadar fazladan sürecek gibi görünüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Arjen Robben'in Wembley'deki 2013 Bayern Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için geç kaleye attığı golü izleyin. Mario Mandzukic Bayern adına ilk yarıyı atmıştı, ancak İlkay Gündoğan'ın penaltı atışı, Robben'in son golü Alman rakipleri Borussia Dortmund'a karşı olan oyunu kazanıncaya kadar fazladan sürecek gibi görünüyordu.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam
Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı!
Beşiktaş taraftarından Karius'un sevgilisini çıldırtan hareket!