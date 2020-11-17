UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
17.11.2020 00:58
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında düdük çalacak.
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a Uluslar Ligi'nde görev verdi. Çakır, Çekya ile Slovakya arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek. Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını; Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. - İSTANBUL
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