Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

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Ukrayna\'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor
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İngiltere'de Ukrayna'dan ithal edilen yumurtalarda salmonella bakterisi tespit edilmesinin ardından acil toplatma kararı alındı. Yasensvit Ltd şirketine ait yumurtalarda bulunan bakteri türünün, bu yıl görülen en az 36 enfeksiyon vakasıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Yetkililer, üzerinde 3UA1012066 kodu bulunan yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunurken işletmelere de ürünleri satıştan kaldırma çağrısı yaptı.

İngiltere'de gıda güvenliği yetkilileri, Ukrayna merkezli Yasensvit Ltd şirketinden ithal edilen yumurtalarda Salmonella Enteritidis bakterisi bulunduğunu açıkladı. Laboratuvar incelemelerinde tespit edilen bakteri türünün, yıl içerisinde en az 36 kişide görülen enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu bildirildi.

Halk sağlığını korumak amacıyla söz konusu yumurtaların satıştan kaldırılması ve tüketicilerden geri çağrılması için acil işlem başlatıldı.

YUMURTALARIN ÜZERİNDEKİ BU KODA DİKKAT

Yetkililer, riskli yumurtaların kabuklarında 3UA1012066 kodunun bulunduğunu duyurdu. Ukrayna'daki Yasensvit Ltd şirketi tarafından üretilen yumurtaların ağırlıklı olarak toptancılar ve yemek hizmeti veren işletmeler aracılığıyla dağıtıldığı, bazı küçük perakende mağazalarında da satışa sunulduğu belirtildi. Tüketicilerden bu kodu taşıyan yumurtaları yememeleri, işletmelerden ise ürünleri derhal satıştan kaldırmaları istendi.

"BU YUMURTALARIN TÜKETİLMEMESİ GEREKİYOR"

İngiltere Gıda Standartları Ajansı Olay Yönetimi Başkanı Jacquelyn McCormick, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ukrayna'dan ithal edilen yumurtalarda salmonella tespit edildiğini doğruladı.

McCormick, halk sağlığını korumak için acil önlemler aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna'daki bir işletmeden ithal edilen yumurtalarda Salmonella Enteritidis tespit ettik. Halk sağlığını korumak amacıyla hızla harekete geçerek İngiltere pazarındaki etkilenen ürünlerin satıştan kaldırılması ve geri çağrılması yönünde talimat verdik."

"TÜKETİCİLER BU YUMURTALARI YEMEMELİ"

Uyarının Ukrayna'daki tek bir işletmeden gelen yumurtaları kapsadığını vurgulayan McCormick, ürünlerin büyük ölçüde toptancılar ve yemek tedarik zinciri üzerinden dağıtıldığını söyledi. McCormick, "Tüketiciler bu yumurtaları yememeli. İşletmeler ürünleri satıştan çekmeli ve perakende satışın yapıldığı yerlerde geri çağırma işlemlerini gerçekleştirmeli. Çünkü bu yumurtaların tüketilmesi güvenli olmayabilir." dedi.

SALMONELLA HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR?

Salmonella bakterisi, kontamine gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşabiliyor. Enfeksiyon genellikle ishal, karın ağrısı, ateş, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık daha ağır seyredebiliyor.

Yetkililerin açıklamasında, 36 enfeksiyon vakasıyla bakteri türü arasında bağlantı bulunduğu belirtilirken hastaların tamamının söz konusu yumurtaları tükettiğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Geri çağırma kararı İngiltere pazarındaki belirli ürünleri kapsıyor. Yumurtaların Türkiye'de satışa sunulduğuna ilişkin ise haberde herhangi bir bilgi yer almıyor.

İngiltereUkraynaBakteriSağlıkDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Bizim köylü lerimiz iyice tembel oldu. 43-5 tavuk besleyemiyor musunuz tüm yerel pazarlarda doğal köy yumurtası bulunması lazım ama yok halk pazarında bile fab. yumurtası var 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor - Son Dakika
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