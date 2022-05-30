Ukraynalı askerlerin aileleri, Rusya'yı "Cenevre Sözleşmesi'ne uymaya" çağırdı

Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'nda teslim olan Ukraynalı askerlerin yakınları, Rusya'ya Cenevre Savaş Esirleri Sözleşmesi'ne uyması çağrısında bulundu.

Ukraynalı askerlerin aileleri, Ukrayna Ulusal Haber Ajansında (Ukrinform) basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'daki Azov taburu subayı Bohdan Kroteviç'in kız kardeşi Sandra Kroteviç, kardeşinin Azovstal'den tahliye edildiğini belirterek, "Kardeşimin bugün nerede bulunduğunu ve ne durumda olduğunu bilmiyorum. Kardeşim, bizimle temasa geçmedi. Tüm medya kuruluşlarını susmamaya çağırıyorum. Askerlerin tahliye edilmesi, evlerine döndüğü anlamına gelmez. Askerlerimizin bulunduğu yeri ve hangi koşullarda olduklarını bilmiyoruz." dedi.

Rusya'ya Cenevre Savaş Esirleri Sözleşmesi'ne uyması çağrısında bulunan Kroteviç, "Ukrayna'nın esirlere davrandığı gibi, Rus tarafının da bu sözleşme ve uluslararası normlar doğrultusunda askerlerimize davranacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"Eşimin nerede olduğu bilinmiyor"

Azov taburundaki bir askerin eşi Natalya Zaritska, eşinin 17 Mayıs'ta son kez kendisiyle irtibata geçtiğine dikkati çekerek, "Eşimin nerede olduğu bilinmiyor. Hatta eşimin hayatta olup olmadığı ve işkenceye maruz kalıp kalmadığı da bilinmiyor." dedi.

Mariupol'ü savunan Ukrayna askeri birliklerinde "büyük" kayıpların yaşandığını söyleyen Zaritska, "Bu koşullarda Azovstal'ın savunması 82 gün sürdü. Askerlerimiz, emirleri kahramanca sonuna kadar yerine getirdi. Ancak mucize gerçekleşmedi. Şoktayız ancak duruma kayıtsız kalamayız." şeklinde konuştu.

Zaritska, Ukraynalı askerlerin yakınları ile irtibatta olduklarını, "Çelik Kadınlar" addını verdikleri konsey kurduklarını dile getirdi.

"Azovstal kahramanlarının hikayesi sona ermedi"

Ukrayna 36. Deniz Tugayı Komutanı Sergey Volınskiy'in kız kardeşi Tatyana Harko, Ukraynalı askeri birliklerin Mariupol'ü savunarak Rus askerlerinin ilerlemesini engellediğini belirtti.

Askerlerin "kahraman" olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Harko, "Azovstal kahramanlarının hikayesi sona ermedi. Onların desteğe ihtiyacı var. Askerlerin evlerine dönmeleri gerekiyor. Tüm uluslararası toplumu bu konuda susmamaya çağırıyorum." dedi.

Ukraynalı askerin eşi Olena Çornobay da eşinin Mariupol'ü sonuna dek savunduğunu belirterek, "Askerlerimiz, uluslararası toplumun yardımıyla serbest bırakılabilir. Cenevre Sözleşmesinin yerine getirilmesini istiyoruz. Tüm gücümüzle bu yönde çaba göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan toplam 2 bin 439 Azov taburu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin silah bırakarak teslim olduğunu 20 Mayıs'ta açıklamıştı.