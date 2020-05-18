Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında otobüsle yolculuk yapan vatandaş sayısının günlük 180 binlerden 300'ün altına düştüğünü bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında otobüsle yolculuk yapan vatandaş sayısının günlük 180 binlerden 300'ün altına düştüğünü bildirdi. Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçti" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:17 Kaynak: İHA
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