Son Dakika Haberleri: Ulgar Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor
Son Dakika Güncel Ulgar Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor

Ulgar Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor

54 dakika önce

Kafkaslara açılan Ardahan-Posof karayolunun daha sağlıklı olması için 2017 yılında baharında temeli atılan Ulgar Dağı Tüneli çalışmaları devam ediyor.

Kafkaslara açılan Ardahan- Posof karayolunun daha sağlıklı olması için 2017 yılında baharında temeli atılan Ulgar Dağı Tüneli çalışmaları devam ediyor.

2 bin 550 rakımlı Ulgar dağının altından geçecek olan tünel Damal ilçesinden başlıyor. Geliş ve gidiş olmak üzere iki yerden açılan tünelin her bölümü 4 bin 500 metre olacak.

Çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan firma yetkilisi tünelde 625 metre ilerlendiğini ve 125 elemanla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ise açıklamasında, "Ülkemizin ekonomik krizle burun buruna geldiğini, terörün yok edilmesi için çalışıldığını, süper güçlerinde desteklerini daralttığı içine Suriye krizi de girince çalışmalar azaldı. Devletimiz bütün bu propagandalardan kurtularak böyle ağır projelere hükümetimiz gereken desteği veriyor. Bizim umudumuz şudur ki, daha güçlü bir sermaye aktarımı ile bu projenin tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Firma yetkilileri gerekli ödeneklerin yapılması halinde 2020 yılı sonunda tünelin ulaşıma açılabileceğini dile getirdi.

(İHA)

Ulgar Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor

Ardahan, Damal, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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