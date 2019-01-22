Ülkenin İstikbali İçin Bir Aradayız

Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, MHP Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'na katıldı. Cumhur İttifakının önemine değinen Kocaman, "Amacımız seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır" dedi

İstişare toplantısına Başkan Adayı Mustafa Kocaman'ın yanı sıra MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, AK Parti İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın, MHP İlçe Başkanı Murat Kalender, AK Parti ve MHP il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

İstişare toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman "Burada sizlerin arasında olmaktan dolayı çok mutluyum. Cumhur İttifakımızla; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte bu kutlu davaya, bu millete, bu ümmete, bu ülkeye sahip çıkan dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Kartepe'de kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir olarak, birlikte olarak, istişare ederek bu davaya sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

MENFAAT İLİŞKİSİ DEĞİLDİR

"Kartepe'yi birlikte yöneteceğiz" diyen Başkan Adayı Mustafa Kocaman "İstişareler ederek ortak akılla hareket edeceğiz. Ülkemizin layık olduğu daha iyi noktalara getirmek için gece gündüz çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın söylediği gibi Cumhur İttifakı'nın asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ile olan birlik ve beraberliğimiz asla bir menfaat ilişkisi değildir olmayacaktır" ifadelerini kullandı.