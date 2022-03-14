Uludere'de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
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Uludere'de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı

14.03.2022 22:01
Uludere'de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı

Şırnak'ın Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Şırnak'ın Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu aranan 3 şahsın üç farklı köyde saklandığı tespit edildi.

JASAT ekipleri, söz konusu adreslere şafak vakti Gülyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Uzungeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan İ.O, S.E. ve E.A., Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Uludere Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Melih Yiğit/İHA)

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Hisarcık, Jandarma, Uludere, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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