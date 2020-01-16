Uluslararası Af Örgütü'nün İsrailli siber gözetim firmasına karşı açtığı dava 'gizli' görülecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uluslararası Af Örgütü'nün İsrailli siber gözetim firmasına karşı açtığı dava 'gizli' görülecek - Son Dakika Dünya

Uluslararası Af Örgütü'nün İsrailli siber gözetim firmasına karşı açtığı dava 'gizli' görülecek

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü'nün İsrailli siber gözetim firmasına karşı açtığı davanın basına kapalı şekilde görülmesine karar verildi. Bu karara gerekçe olarak mahkeme 'ulusal güvenliği' gösterdi

Uluslararası Af Örgütü'nün İsrailli siber gözetim firmasına karşı açtığı dava 'gizli' görülecek, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü'nün İsrailli siber gözetim firması NSO'nun ihracat lisansını iptal etmesine ilişkin açtığı davanın kapalı kapılar ardında görüşülmesine karar verildi. Tel Aviv Bölge Mahkemesi aldığı karara gerekçe olarak ulusal güvenliği gösterdi.


İsrail Savunma Bakanlığı Af Örgütü'nün davayı açmasının ardından mahkemeye celselerin basına ve kamuya kapalı şekilde görülmesi talebinde bulunmuştu.

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Af Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:27 
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