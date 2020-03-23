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Ümit Davala korona virüs iddialarını yalanladı!
31 dakika önce
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, korona virüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, korona virüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından gözler yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'e çevrildi. Ümit Davala, testinin pozitif çıktığına dair çıkan haberleri yalanladı.
Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir TV kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan, korona virüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durum ile ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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