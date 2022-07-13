Umman'da günlerdir etkili olan sağanak 16 can aldı - Son Dakika
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Umman'da günlerdir etkili olan sağanak 16 can aldı

13.07.2022 21:20
Umman'da günlerdir etkili olan sağanak 16 can aldı

Umman'da 7 Temmuz'dan beri etkili sağanaktan dolayı 16 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Umman'da 7 Temmuz'dan beri etkili sağanaktan dolayı 16 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı ONA'ya konuşan Umman Polis Teşkilatı Operasyonlar Genel Müdürü Muhammed bin Nasır el-Kenedi, ülke genelinde 7-12 Temmuz tarihlerinde sağanağın etkili olduğunu belirtti.

Yağışlar nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de hala kayıp olduğunu aktaran Kenedi, bu süre zarfında 40'tan fazla kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Zufar vilayetinde kayıp olan 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kenedi, arama kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiğini ve droneların da kullanıldığını söyledi.

Bu arada Umman Sivil Savunma Kurumu, olumsuz hava şartları sebebiyle 386 yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.

Umman Meteoroloji Kurumu ise dağlık bölgelerde yağışların sürebileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

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