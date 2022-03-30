Ümraniye'de Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açıldı

30.03.2022 18:27
Ümraniye'de Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açıldı

Ümraniye'de Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açıldıİSTANBUL Ümraniye'de hayırsever vatandaşlar ve Ümraniye Belediyesi desteği ile 10 derslikli Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açılışı gerçekleştirildi.

Ümraniye'de Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açıldı

İSTANBUL Ümraniye'de hayırsever vatandaşlar ve Ümraniye Belediyesi desteği ile 10 derslikli Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve öğrenciler açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Sadakat Sokakta, hayırsever vatandaşlar ve Ümraniye Belediyesi desteği ile 3 katlı, 10 derslikli, 80 öğrenci kapasiteli Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açılışı gerçekleştirildi. Kurs binasında dersliklerin yanı sıra mutfak, yemekhane ve yatak odaları bulunuyor. Açılış töreni mehter takımının gösterisi eşliğinde Kur'an tilaveti eşliğinde gerçekleşti. Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü Muharrem Gül katıldı. Vatandaşlar ve öğrenciler açılışa yoğun ilgi gösterdi. Kur'an Kursu kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından açılarak faaliyete başladı.

"Ümraniyemize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun"

Kur'an kursu açılışı hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyemizin 39 mahallesinden biri. Burada bir hayır sahibimize yer tahsis ettik. Camimizin avlusunda 80 kişilik Kur'anı Kerim öğretisinin gerçekleştirildiği, müftülüğümüzün nezaretinde bir vakıf aracılığıyla bir hacı amcamız sağ olsun binamızı yaptı. Biz de düzenlemesini yaptık. Bahçe düzenlemesini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın katılımıyla güzelce kız Kur'an kursu adı altında Hacı Zakir Bildik amcamızın ismini de vererek açtık. Hayır sahibimize teşekkür ediyoruz. Mahallemize, Ümraniyemize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açıldı
Ümraniye'de Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açıldı
Ümraniye'de Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açıldı

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İsmet Yıldırım, Dumlupınar, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Hacı Zakir Bildik Kız Kur'an Kursu açıldı - Son Dakika


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