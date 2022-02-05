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Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika

Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

05.02.2022 20:47
Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 20 yaşındaki genç kadın, 21 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı.

Ümraniye ilçesinde dün saat 15.20 sıralarında 20 yaşındaki Hasret D., evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri silahla vurulan kadının öldüğünü tespit etti.

KATİLİ DİNİ NİKAHLI EŞİ ÇIKTI

Polis ise yaptığı çalışmalar sonucu cinayeti, H.D.'nin dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen ve 18 suç kaydı olduğu belirtilen Ozan D.'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis ekipleri Ozan D.'yi aynı gün cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile Çekmeköy'de yakaladı.

Ozan D. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ozan D. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
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Ümraniye, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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